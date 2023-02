Hvilke klær skal man ha på seg i kisten?

Den gamle likskjorten får konkurranse. Nå ønsker flere å se ut som seg selv, også i døden.

02.02.2023 11:01 Oppdatert 02.02.2023 17:09

– Jeg hadde aldri tenkt på hva man skulle ha på seg i sin egen begravelse. Døden er universell, samtidig er døden så individuell og personlig. Du er jo helt alene i kisten, sier Maria Mackinney, moteforsker og førsteamanuensis ved Det Kongelige Akademi i Danmark.

Da moren hennes døde for noen år siden, måtte hun ta mange avgjørelser på kort tid. Siden moren var amerikansk og ikke medlem av den danske kirken, fantes det ikke et skreddersydd opplegg for begravelsen. I tillegg kom dette med antrekket.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn