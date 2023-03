Klarer ikke å vente lenger, jeg! Her har du smakene som kan lokke frem våren.

Vinskolen: Smaken av vår

14.03.2023 11:26

Det var et irrasjonelt valg. I det jeg la en flaske rosévin i kjøleskapet, kastet jeg et blikk ut i hagen. Utemøblene var dekket av snø. Om min premature idé om å drikke rosévin med spede solstråler i ansiktet skulle bli virkelig, måtte jeg først pigge opp plattingen og frigjøre den fra et lag med is.

– Men jeg viiiil, hørte jeg min indre trass hyle.

Jeg orker ikke denne vinteren mer. Jeg er så møkk lei av vinterjakken min, at jeg har lyst til å brenne den opp. Om våren ikke innfinner seg umiddelbart, må vi hjelpe den på vei. Her er smakene som ligner vår. Og – med litt magisk tenkning – kanskje kan påkalle den.

Hvordan smaker egentlig vår? La oss trå forsiktig gjennom det minefeltet som venter. Hver gang jeg omtaler diffuse begreper, som vind, jord eller wow, sitter det en eller annen pensjonert lektor og hisser seg opp. «Nu vel, denne Ingvild Tennfjord påstår man kan smake vind. Nonsens!».

Så hvorfor fortsetter jeg? Husk at det er en krevende øvelse å forsøke å fange sanseinntrykk med ord. Som vinstudent var jeg så naiv, at jeg trodde fagspråket for vin var noenlunde tilstrekkelig. Jeg trodde begrepene holdt. At det fantes en slags mal. At ordene kjennerne brukte, også ga mening for alle dem som ikke lever av eller med vin. Men jeg ga det opp. Begynte å beskrive smak i bilder, lyd og innimellom – farger.

Grønn duft

Det er hva vi trenger nå. La oss være enige om at aroma ikke egentlig har farge. Men det finnes dufter i vin som minner om grønt, nyslått gress. Nesler. (Tenk, denne vinteren har vart så lenge at jeg lengter til brennenesler.) Tomatstilk er en grønn duft som er enkelt tilgjengelig. Friske urter likeså. Ved å snuse dem inn, setter jeg i gang assosiasjonene til våren som vi jo må tro og håpe kommer. Hva mer trenger vi?

Spenst

De første aspargesene er like rundt hjørnet. Jeg liker å tenke på vekstkraften som presser dem opp og frem. Syrlige viner gir ofte en lignende opplevelse i munnen. Smaken liksom stiger. Løftes opp av syrestråler langs tungen. Men – er ikke syrlig det samme som sur? Overhodet ikke. Syrlig er som den behagelige smaken av pasjonsfrukt eller et grønt eple. Sur er som eddik. Eller det sadistiske, japanske godteriet ungene mine liker. Smakene jeg har plukket ut til deg, balanserer den spenstige syrligheten perfekt.

Tid for rosé

Før var rosévin noe man drakk i fellesferien. Nå er salget økende og sesongen forlenget. Husk at rosévin som regel er ferskvare. Og akkurat nå i mars, begynte de første flaskene å dukke opp. Jeg har argumentert mot meg selv. Kalt min egen vårlengsel «prematur». Men vet du? Nå hakker jeg faktisk bort den isen. Pakker meg inn i pledd og ifører meg svære solbriller mens jeg myser mot solen. Våren må faktisk komme nå. Enten den vil eller ikke.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.