Christine Koht: Tante 2023 Nytt år, nye oppgaver. I år skal vi kvitte oss med et guffent spøkelse som kan dukke opp overalt.

Det kan dukke opp både i politikken, på møterom og kjøkkener, ja, til og med inni hodene våre hvis vi ikke passer på. Det er den ironiske tanten i Tove Janssons fortelling «Det usynlige barnet», og hun glir fremdeles avmålt og lett smilende iblant oss.

Tove Janssons tante er så overlegen og nedlatende, at barn bokstavelig talt blir usynlige av det. For tante smiler selv om hun er sint og later som hun respekterer deg, selv om hun oser av forakt. Og det er ikke bare barn som blir stumme og usynlige når de møter tanter og onkler som dette, de fleste voksne gjør det også.

