Vinskolen: Smaken av Toscana

Er det mulig å skvise selve essensen av ett av verdens deiligste vindistrikt inn i én eneste spalte? Jeg prøver.

26. okt. 2022 11:01 Sist oppdatert nå nettopp

Vin handler om mye mer enn druer og jordsmonn: Politikk. Handelsruter. Logistikk. Alle nødvendige puslespillbrikker for å gjøre et vinområde ikonisk. Selv om mange har en romantisk drøm om Toscana, tipper jeg det er sjelden dere drikker vin derfra. Er ikke det litt rart? Så her har du et brutalt komprimert stykke tekst. For jeg tror flere av dere trenger litt hjelp til å gjenoppdage regionen, som kanskje mer enn noen andre har formet Italias språk, litteratur, kunst og identitet.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.