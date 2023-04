A-magasinet Gåsehud Fråtser i tårer

Anette Trettebergstuen griner av skolekorps.

03.04.2023 12:50



For meg er gåsehud på linje med forelskelse. Når man blir så berørt at til og med hårene på kroppen reiser seg, er det en av de beste følelsene man kan få. Da har du virkelig opplevd noe. Jeg kan huske gåsehudfølelsen av å være ung og forelsket, og se for meg den personen det gjaldt komme inn i skolekantinen eller hvor det nå var.

Kanskje er det sånn man bare er i stand til å føle når man er 16 år, jeg vet ikke. Jeg har selvsagt opplevd forelskelse senere også, men har en romantisk idé om den første forelskelsen der alt var så innmari sterkt. Det kan jeg virkelig huske.