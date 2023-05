Psykolog Frode Thuen: Hun tiltrekkes av kvinner

Da den kvinnelige kollegaen sluttet, fikk hun en kraftig sorgreaksjon. Er hun lesbisk?

19.05.2023 12:52

Jeg er kvinne og mor midt i livet, gift med en snill, tålmodig og god ektemann, som jeg møtte da vi var ganske unge. For en tid tilbake ble jeg veldig knyttet til en kvinne som jeg hadde et profesjonelt forhold til i en tidsavgrenset periode. I den perioden tenkte jeg veldig mye på henne og gledet meg alltid til å se henne. Samtidig opplevde jeg en sterk og uforklarlig tristhet i møte med henne.

Jeg likte alt ved henne: Måten hun var på, hennes ro og nydelige blikk og klokhet. Og da jeg forsto at hun kom til å bli borte for meg, gikk jeg gjennom en veldig sterk sorg. I begynnelsen hadde jeg et intenst ønske om å forsvinne og bli borte, men det var heldigvis helt uaktuelt. Jeg gråt hver dag i mange måneder og våknet tidlig om morgenen. Jeg mistet matlysten og interessen og gleden i livet mitt. Mannen min var støttende, men syntes samtidig at dette var veldig vanskelig å forstå.

Hverdagens oppgaver og tid fikk det etter hvert på avstand. Men når jeg blir minnet på henne, kjenner jeg fortsatt sorgen og savnet som et krater i brystet.

Les Frode Thuens svar lenger ned: