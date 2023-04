Psykolog Frode Thuen: Blir hun manipulert av kjæresten?

Han sier han har kjærlighet for henne, men at hun ofte gjør eller sier noe som ødelegger stemningen. Derfor vil han ikke si at han elsker henne.

05.04.2023 14:48

Jeg er en dame i slutten av førtiårene, med tre barn. Jeg bor for meg selv, men har de senere årene vært sammen med en skilt mann, som på mange måter er fantastisk. Han ser bra ut og er smart og en herlig seksualpartner. Samtidig har vi noen alvorlige problemer.

Mens vi ennå var nokså nyetablerte, dro han på en hyttetur med sin ekskone. Han har ikke villet prate om det som skjedde der, enda han vet at det plager meg til vanvidd. Og det har formet forholdet vårt videre. Jeg har flere ganger tatt det opp, men får ikke noe ordentlig svar. Da ender det gjerne med at vi ikke prater sammen på en uke. For meg gjør det at jeg føler meg helt utenfor og ikke god nok for hans familie. Det har også gjort at jeg har vært mer distansert enn jeg ønsker, for jeg føler på at alle i hans familie vet noe som jeg burde visst.

Likevel har årene gått. Vi har hatt mange fine stunder sammen, selv om det er noe som ikke er som det skal være.

Les Frode Thuens svar lenger ned: