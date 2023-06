A-magasinet Gåsehud Sondre Lerche liker ikke at det går inflasjon i gåsehud

For Sondre Lerche inntreffer gåsehuden de dagene han er litt skjør.

08.06.2023 15:00 Oppdatert 09.06.2023 12:05

– Når du først elsker musikk, prøver du å omfavne tanken om at det finnes musikk for alle. At du selv ikke er mottagelig for noe, betyr ikke at den ikke fremkaller gåsehud hos andre. Men man kan jo oppleve det motsatte av gåsehud; musikk som nesten føles som et misbruk av formatet. Ikke all musikk gir meg glede, og det er heller ikke sånn at bare musikk gir meg gåsehud, men det ligger en spesiell nøkkel eller portal for meg i musikken som gjør at jeg er veldig mottagelig for å oppleve den på en måte som kan lede til de store opplevelsene.

– Gåsehud er jo et ladet ord?