A-magasinet Matskolen Henrik J. Henriksen: Havets hverdagshelt

God, bærekraftig, sunn og billig. Det går vel ikke?

13. jan. 2022 11:43 Sist oppdatert nå nettopp

Det er bare å se det i øynene: Den norske hverdagsdisken bugner ikke av delikatesser – i hvert fall ikke hverdagsdelikatesser.

Med det begrepet mener jeg matvarer som ikke må bearbeides veldig mye for å smake godt, uten at de koster for mye. Et vel så viktig kriterium er en råvare godt over på grønt på bærekraftsskalaen. I tillegg skal den være sunn.