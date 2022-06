Psykolog Frode Thuen: Hun frykter tosomheten i ferien

De skal på sommerferie uten barn for første gang på nesten 30 år, og hun bekymrer seg litt for hvordan det vil bli.

Hva skal vi finne på sammen eller snakke om, når det bare er oss to? Jeg kjenner at jeg gruer meg litt, bare ved å sette ord på disse tankene.

Da vi var unge småbarnsforeldre, var sommerferiene alltid mye kav og stress, men også utallige flotte og spennende opplevelser. Med ett, to og etter hvert tre barn i baksetet, kjørte vi flere år på rad på kryss og tvers av landet, og noen ganger også nedover i Europa. Og vi har vært på charterturer til ulike steder ved en rekke anledning. Mange av feriene har vært sammen med slektninger eller vennepar, som har hatt barn på samme alder som våre. Så vi har som regel vært et ganske stort reisefølge, med mye aktivitet og masse latter og leven.

Nå ser jeg for meg en ferie som vil bli ganske rolig og kanskje også litt kjedelig. Vi skal blant annet til en storby, hvor vi har vært flere ganger før. Nå er det noen år siden sist, så det skal bli interessant å komme tilbake igjen. Men alle minnene fra denne byen, og landet for øvrig, har vi sammen med barna og den store feriegjengen som vi ofte har reist med. Nå er jeg redd kontrasten til vår tosomhet denne sommeren, kommer til å bli veldig sterk. I utgangspunktet hadde vi tenkt å reise med et vennepar, som også har barn som er blitt så store at de har lagt egne ferieplaner. Men når det kom til stykket, ble det vanskelig å koordinere planene.

