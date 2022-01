De latviske hyttebaronene sier de har bygget 400 hytter for norske kunder. På papiret så det ut til at alt var i orden. Det hyttekjøper Kristen Bjormyr ikke visste, var at selskapene førte både han og myndighetene bak lyset. A-magasinet Hyttekrim Laftebrudd

Hva vet du om arbeidsforholdene til dem som bygger hytta di?

10 minutter siden

I 2019 brant Kristen Bjormyrs hytte ned. Da han og kona skulle bygge den opp igjen, falt valget på det latviske selskapet Latlaft. På tre måneder sto den klar. En drøm på 200 kvadrat med to etasjer og tre bad. Arbeidet ble utført av latviske snekkere.

I dag er laftehytta nær Gautefall i Telemark blitt et lunt samlingssted for barn og barnebarn. Men veterinæren og lokalpolitikeren fra Arendal har også innsett at det var mye han ikke visste.