Ingeborg Senneset: Det må være deilig å gi så blaffen Halvsannheter og sympatiske smil selger. Og det er du som betaler.

Før jeg sier noe som helst, må vi etablere én ting: Å kritisere det en influenser eller kjendis gjør eller promoterer, er ikke å «ta» en person.

Det er å stille spørsmål ved forvaltning av makt, forretningsmodeller eller yrkesetikk. At bedriften har navnet og gjerne ansiktet til enkeltpersoner og deres familie, gjør det imidlertid vanskelig.

Å bli kritisert som influenser er også å bli tatt på alvor som forretningsperson, mener Ingeborg Senneset.

Men annonser, også når du bruker deg selv, kroppen din, kjæresten din, babyen din eller det du er hellig overbevist om, er ikke private. De er ikke og skal ikke være fritatt for å bli ettergått. Å bli kritisert er også å bli tatt på alvor.

Og noen influensere – aka forretningspersoner – har gjort det til en forretningsmodell å gi fullstendig blaffen i kritikk og dure videre med smil og halvsannheter. For hva er vel et par kritiske røster sammenlignet med tusenvis av likes?

Influenser i legefrakk

Det «er en slags eliminasjonsdiett hvor du gjør alt rett på 30 dager». «Du tar bort matvarer som kan gi betennelser i kroppen, og setter inn matvarer som demper betennelser!»

Berit Nordstrand står i dampen av hjemmekokt kraft og holder opp kokebok etter kokebok for sine 106.000 følgere på Instagram. Nordstrand er mer enn et navn, det er et forretningsimperium av bøker, nettkurs, foredrag og matprodukter.

En influenser i legefrakk. Faglig kritisert, men fortsetter like smilende.

Mirakelkur? Må være det. Er tross alt en lege som smiler inn i kameraet og lover at «du går ned i vekt, du sover bedre og lindrer en hel rekke helseplager».

Akkurat spesifikt nok til at alle kan la seg friste. Akkurat uspesifikt nok til at ingenting kan la seg etterprøve. Og tydeligvis innbringende nok til å utkonkurrere all etisk sans:

