«Liker du ikke smeltet ost, så liker du ikke livet.» Ordene har jeg fra en mindreårig tilfeldig matfilosof, og jeg lurer stadig på om hun har rett. Jeg har til gode å støte på det mennesket som ikke får en primal, infantil nytelse av et godt ostesmørbrød med rikelig av den fløyelsaktige lavaen rennende ut på sidene. Veganere jeg har snakket med, kan nevne nettopp dette gastronomiske grunnstoffet som det eneste de virkelig savner fra livet «på den andre siden».

Her er et knippe av mine favoritter. De fungerer til alt: Fra motgift etter gårsdagens forfriskninger, til et forførende og sedativt kveldsmåltid eller en real middag.