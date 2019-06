«Ha ha, he he, hå – de gærne har det godt», synger Falsk, Mathiesen og Teigen i «De gærne har’e godt». Men det hjelper jo fint lite hvis alle later som om de er normale.

Med unntak av en og annen kropps-positivist og noen ironiske instagram-poster om stygge kaker eller forsinkede sommerkropper, så ser verden irriterende perfekt ut, spesielt i sosiale medier. Til tross for at den er alt annet.