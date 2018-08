Det er særlig på familiehytta på Jeløya at matinteressen til Fellman får blomstre. Kjøkkenet ble pusset opp for noen år siden, og nå er det god plass til å lage mat der – både ute og inne.

– På hytta får jeg ofte veldig lyst til å sette i gang store matprosjekter. Jeg kan for eksempel få for meg at jeg vil lage pizza med tomatsaus fra bunnen av. Da må man koke tomatene i timevis, sier Fellman.