Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Problemer i sexlivet er et stadig tilbakevendende tema i brevene til denne spalten. De fleste skriver om at de ikke får så mye sex som de ønsker. Men noen – særlig kvinner, er mer opptatt av å forklare hvorfor de ikke lenger tenner på partneren sin. For eksempel en kvinnelig innsender i 40-årene. Hun skriver blant annet følgende: