I Aftenposten i dag forteller kvinnen sin historie og bakgrunnen for at hun søker om voldsoffererstatning for det som skjedde på FPUs landsmøte i Langesund i 2000.

Den gang var hun 16 år. To voksne Frp-politikere hadde sex med henne, og hun var beruset. Den ene var partiets daværende nestleder Terje Søviknes, som hun hevder voldtok henne. Hans versjon er at de hadde frivillig sex. Saken ble henlagt som «intet straffbart forhold».