Blandingen av olje, chili, hvitløk etc. finnes i mange varianter, men denne ble beriket med noen av de dyreste ingrediensene man kunne finne, slik som tørkede kamskjell, Jinhua-spekeskinke og shaoxing-vin. More is more, het det jo gjerne på den tiden. Dermed kalte man opp sausen etter noe av det fineste man visste, nemlig betegnelsen på en ekstra gammel Cognac. Uten at sausen hadde noe annet å gjøre med denne druespriten. Men det låt fancy.

Den legendariske kokken David Chang, blant annet kjent igjennom TV-serien The Mind of a Chef, har fått æren for å ha gjort den legendariske sausen populær igjen tidlig på 2000-tall. Nå er den å finne i spiskammeret til foodies verden over, men er ikke helt enkel å få tak i her hjemme. Derimot er det fult mulig å lage selv. Du må bare sette av noen timer og en god del penger. Men det er sausen til de grader verdt!