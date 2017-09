Jeg feirer nå 8-årsjubileum som Oslo-borger. Jeg var skeptisk på forhånd, og kom hit først for en sommerjobb i P3. Alt føltes stort og skummelt. I oktober kom jeg tilbake. Jeg skulle flytte hit. Det var grått, husker jeg. For en kar fra Førde var nok Oslo ”Den store stygge ulven”. Ulven som eter distriktene. Og jeg følte meg nok litt alene i starten. Men etter å ha hatt den første ordentlige sommeren her, tenkte jeg; ”Jo, her kan jeg bo”. Siden har jeg blitt mer og mer glad i byen.

De første fire årene leide jeg i et hus mellom Vigelandsparken og Vestkanttorget. Hyggelig nok, men det var jo j ... kjedelig der borte! Dørgende stille. De eneste jeg møtte på, var joggere som skulle inn eller ut av parken. Det var nesten så jeg ble glad da russetiden kom, og bussene parkerte utenfor parken for å pumpe musikk. Endelig litt liv, liksom.