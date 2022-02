A-magasinet Vinskolen Vinskolen: Smaker uten alkohol

For alle som ønsker å drikke alkoholfritt, finnes det absolutt noe annet enn cola zero og hule alternativer.

3. feb. 2022 09:45 Sist oppdatert 12 minutter siden

Det skulle være en festaften. Men for Anne og venninnen ble kvelden en stor nedtur. For alle som ikke drikker alkohol, er utvalget fremdeles sørgelig skrint mange steder.

Om hun ville ha Cola Zero? Helst ikke. Den ene alkoholfrie «rødvinen» restauranten kunne tilby, smakte klissete, søt solbærsaft. Er mat og alkoholfri drikke en umulighet? spør Anne.

– Hva er vitsen med vin uten alkohol, pleide Mette spøkefullt å si.

Vel, nå vet hun. For selv små mengder alkohol trigger hjerteflimmer. Mette savner et glass mens hun lager mat, eller når hun leser bok foran peisen. Nå tester Mette alkoholfrie viner og erfarer det samme som Anne. Smaken er ikke like god. Hva skjedde med fylden, friskheten og den snerpende tørrheten de setter pris på? Det var på høy tid med en spalte om alkoholfritt. Men dessverre har jeg ingen enkle løsninger å tilby.

Alkohol gir mer enn promille.

Uten alkohol vil vinen miste både noe fylde og smak. Det er derfor det er så vanskelig å finne gode eksempler på de-alkoholisert vin. For mange smaker som om sjelen er sugd ut av dem. I stedet for å bruke kjemi som forklaringsmodell, prøver jeg med et eksempel jeg regner med flere av leserne kjenner til: Forestill deg smaken av rømme. Så svitsjer du over til minnet av mager Kesam. Vi kan være enige om at produktene ligner hverandre. Men smaksopplevelsen er svært ulik. Så hva gjør man? Ofte fylles tomrommet av sukker, ikke ulikt mange lettprodukter du finner i butikkhyllene.

Jeg åpnet smaksnotatene mine og sjekket hva jeg har skrevet om alkoholfrie viner jeg har smakt de siste årene. «Denne gjør meg kvalm.» «Smaker juice og vann.» «Lukter som hermetiserte erter med sukker.» «Lukter såpe, smaker såpe.» Den ene alkoholfrie vinen jeg faktisk likte, er ikke lenger på markedet. Så hva gjør man?

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.