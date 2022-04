A-magasinet Portrettet Ole Jacob Sunde: – Jeg fikk arr. Det er vel en påminnelse om at det å ta risiko kan ha konsekvenser. Rå kapitalist, visjonær publisist eller koselig klovn? Dette er et forsøk på å forstå han som blir kalt Norges mektigste medieperson noensinne.

Per Christian Selmer-Anderssen Journalist

Paal Audestad Fotograf

1. apr. 2022 17:01 Sist oppdatert nå nettopp

– Risiko handler om å være villig til å gå i deg selv. Tørre å utfordre det du står for som menneske. Og være villig til å endre det, sier Ole Jacob Sunde.

Schibsteds styreleder ser ut mot de mørkeblå bølgene som slår mot båthuset i Drøbak. Her er mange strategiske valg blitt tatt, sier han selv. Her har mange hundre millioner skvulpet over bord, mener mindre rause ansatte.

