Norge er grønt. Fuglekvitter over alt. Summende humler og duggfriske markblomster. Men er dette en falsk kulisse?

7. juli 2022 09:50 Sist oppdatert i går 10:47

Tåkedottene driver over fjellmyra. Jeg kravler fremover med et håp om å avsløre hvem som lager de intense trompetstøtene. Blir søkkvåt og leirete. Enser det knapt. For så avsløres lykken for en ung fuglekikker. To høyreiste majesteter som slynger de lange halsene mot hverandre, mens skrikene runger. Dette er noen tiår siden. Traner var fortsatt sjeldne.

De er blitt flere siden da og sprer seg nå over hele Sør-Norge.