Foto: Henrik J. Henriksen A-magasinet Matskolen Fersk fisk og masse smørsaus. Så enkelt kan det gjøres. Beurre blanc, som den heter på fint fransk, består av nesten bare smør. Den er lett fordi den er så rask og enkel å lage, men også fordi den er så lett å like.

7 minutter siden

La oss bare slå det fast: Godt smør er sunt. Lager du mat fra bunnen av med rene råvarer, er det bedre for kroppen enn all ferdigmat. Først og fremst fordi det er næring for sjelen. Og akkurat som sinnet blir friskere av en sunn kropp, blir kroppen fin av en glad sjel.

Den varmeste sommeren i manns minne er over oss. Varm, som i mellommenneskelig varme, uthungret som vi er på klemmer, samvær og kjærlighet.

Nå skal vi meske oss i fersk fisk med masse smørsaus. Det er det letteste og varmeste jeg kan tenke meg. Beurre blanc, som den heter på fint fransk, består av nesten bare smør. Den er lett fordi den er så rask og enkel å lage, men også fordi den er så lett å like. Hvem blir ikke påminnet om barndommens letthet ved smaken av dampet fisk og meierismør?

Når du damper eller koker fisk, som mange synes er litt kjedelig, kommer den helt rene smaken frem. Da sier det seg selv at den bør være av høy kvalitet.

Med en smørsaus trenger du ikke å tenke på kraft, jevning eller andre virkemidler. Kun noe som gir litt sødme, som sjalottløk. Syre, som i vin eller sitrus. Og mengder av det beste smøret du finner. Jeg bruker vanlig saltet smør, jeg synes det gir en fin balanse. Er du mindre saltglad, kan du bruke usaltet.

