A-magasinet Portrettet Hadia Tajik: - Skal jeg fortelle deg en hemmelighet om bildet på boken min? Hadia Tajik om bokomslag-debatten: – Jeg er hundre prosent ansvarlig for at akkurat det bildet ble omslaget.

Kjartan Brügger Bjånesøy

7. nov. 2020 09:37 Sist oppdatert nå nettopp

– Skal jeg fortelle en hemmelighet om bildet på boken min?

Det er dagen før valget i USA og ennå timer til Hadia Tajik skal avslutte et lengre innlegg på Facebook med ordene: «Resultatet av dette valet i USA kan komme til å forme kva me forventar av eit demokrati i mange år framover. Eg vonar det går godt i USA i natt.»

Nå har nestlederen i Arbeiderpartiet tatt en pause i arbeidet med alternativt statsbudsjett. På sitt romslige stortingskontor siger Tajik sakte ned på en av de åtte stolene rundt møtebordet, terminen er på nyåret.

– Planen er å jobbe til slutten av desember, kroppen bestemmer. Det er litt tungt nå, men det går fint.

Utvilsomt høstens mest omtalte bokomslag. Tiden Norsk Forlag

Bildebråk og kronikkbonanza

I to år brukte Hadia Tajik kvelder, helger og ferier på å skrive boken Frihet. En politisk og personlig historie. Hun har reist rundt i Norge og intervjuet leger og lærere, elever og renholdsarbeidere. Hun har delt fra livet og forskningsrapporter og reflektert rundt store politiske og verdimessige utfordringer verden står overfor.

Men så har altså debatten de siste ukene handlet om bokomslaget. Det tok for alvor av da fakultetsdirektør Karoline Holmboe Høibo ved Universitetet i Stavanger mente bildet på omslaget ga inntrykk av at kvinner må være seksualiserte for å lykkes i politikken.

«Ikledd mjuk, djupgrøn velur, blonder over bar hud og høye tynne heler set ho eit sensuelt forførende mørkt blikk i oss», skrev Høibo i Stavanger Aftenblad. Samme helg var Tajik på hyttetur i hjemkommunen Strand i Rogaland. På søndagen måtte hun ringe sykehuset da hun kjente et fysisk ubehag i forbindelse med svangerskapet. Hun ble tatt rett inn, alt sto bra til, men hun måtte bli til dagen etter for å få tatt alle testene.