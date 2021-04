A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Gutten blir rasende når mor vil være «pedagogisk» Hun har lest tykke bøker om «korrekt» pedagogikk. Men de fine strategiene hun har lært seg, virker ikke på sønnen.

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

Jeg treffer en firebarnsmamma på videokonsultasjon. Barna er i alderen 8–18 år, to jenter og to gutter. Mannen hennes jobber offshore, og det blir mye tid der hun har ansvaret for barna alene. Og for det meste går det bra. Men Bengt på 11 år gir henne noen grå hår.

Han kan svare både frekt og truende. Mor har lest bøker og gått på kurs og lært seg alle de «riktige» ordene, og hun møter sønnens følelser helt etter oppskriften. Så hvorfor funker det ikke?

Mor: Bengt er en kruttønne på 11 år. Alle følelsene utenpå kroppen.