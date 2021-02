Champagne til hyggelig pris: – Disse boblene har jeg dilla på

Blir det mye middagsplanlegging og oppvask? Her er viner som løfter deg ut av hverdagen. I år trenger romantikken all hjelp den kan få.

Vi var ikke så høy i hatten, noen av oss. Det var min første ordentlige praksisperiode på journaliststudiet. Klart vi hadde øvd oss før. Laget egne TV-sendinger og nær-avis. Men miljøet jeg var en del av, var like beskyttet som en livmor. Det var mye boller og stearinlys i Volda, for å si det sånn. Men nå skulle jeg altså lage nyheter og dekke krimsaker på ordentlig. I et kompetitivt, testosteronfylt miljø, der feiltrinn ble møtt med usynliggjøring.

– Du må bare klinke til, sa sjefen.

Han lente seg over bordet og snakket som en trener midtveis i en amerikansk basketfilm. Ordene bidro til at jeg har denne jobben i dag. Så vi tar det en gang til. Og nå vil jeg du skal forestille deg en sånn tabloid-bergensk dialekt, litt bass i stemmen og hardt sammenbitte kjever:

– Du. Må. Bare. Klinke. Til.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger ned i saken.

I år trenger du Valentine

Sånn, da kan jeg gå over til dagens egentlige tema. Førstkommende helg er det Valentine. Bare ordet får mange, særlig menn, til å låse seg som en knute. Kommersielt påfunn! Amerikanisering! Ingen skal fortelle meg hva jeg skal gjøre, bla bla. Men før du lukker deg helt ned, la meg minne deg om én ting. Denne tiden er ekstraordinær. På alle vis.

Når verden stenges, blir nærkontaktene dine ikke bare viktige. De får avgjørende betydning. Da skolene gikk til rødt nivå, begynte mannen min å undervise fra kjøkkenet tre ganger daglig. Kan du tenke deg?