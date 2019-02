Jeg har en datter som endelig har funnet drømmeprinsen. Hun forteller at han har mye av det hun lenge har lengtet etter, som særlig handler om kommunikasjon. Det er sjelden å treffe en mann som åpent og gjerne snakker om følelser. Det er kun en stor hake her – sjalusi!

Forholdet er så ferskt at de har ikke rukket å erfare noe av dette, det er kjæresten som forteller at han sliter med sjalusi, dette til tross for at han virker full av selvtillit. Han forteller også at han ble mobbet på skolen som barn.