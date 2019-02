«På mange måter er Oslo perfekt. Marka og fjorden er så tett på. Samtidig er du BLANT masse folk, uten å måtte forholde deg NÆRT til masse folk – det liker jeg godt.

Det negative er mindreverdighetskompleksene. Byen prøver å gjøre seg kulere enn den faktisk er. Et overtydelig eksempel er stormannsgalskapen i Bjørvika: Operaen lå der som en gullbarre. Plutselig er krampetrendy hus stablet rundt. Bydelen ser ut som et fattigmanns-New York. Om sommeren brukes den, det vil si Sørenga, som et offentlig toalett. Jeg er ikke imponert.