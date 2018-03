– Jeg er oppvokst i Bærum, og Oslo er byen jeg alltid ville til. Som 15-åring flyttet jeg til en rivningsklar trevilla i Kirkeveien. Jeg så voksen ut og levde et rimelig vilt liv på ganske rølpete utesteder. Da jeg var 18, traff jeg mannen min på Club 7, og vi hadde en slags kollektiv tilbaketrekning fra utelivet.

Vi flyttet til Bærum da vi hadde fått barn, men lengtet konstant til byen. Da den yngste var 15, dro vi tilbake. Til Majorstuen, selvfølgelig! Jeg liker Oslo fordi det er en skikkelig by. Det må enten være skikkelig by eller skikkelig land. Ikke det midt imellom som Anne Åsheim kalte «heterohelvete»: villaer, rundkjøringer og gressplener. Oslo er en by med historie, innflyttere, intensitet. Veldig mange folk kastet innpå hverandre. Bystøyen som vi både elsker og hater.