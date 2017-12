Når julen kommer er det som om vi stapper i oss mest mulig smør og sukker. Vi har mange og lange tradisjoner for julepimping, slik som julekaken: Et hvetebrød fullt av meierismør, søtstoff og det som før var eksotiske frukter, nemlig rosiner. Selvfølgelig er det noen som alltid har tatt det mye, mye lenger.

Panettone, den italienske gudmoren til alle julekaker, er åpenbart skapt av en fett-fetisjist verre enn opphavspersonen til briochen. Her er det så store mengder eggeplomme, smør, sukker og honning, at resultatet blir fett som en julegris, men likevel luftig som sukkerspinn. De massive bestanddelene gjør dessuten at monsteret holder seg mistenkelig lenge.