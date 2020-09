Det er det enkleste av alle småpratspørsmål. Men Christine Koht hater det.

– Hva driver du med for tiden, da? – Gud, sier Beate. – Jeg hater det spørsmålet.

Lars Fiske

Christine Koht Komiker og foredragsholder

Nå nettopp

Det er det enkleste av alle småpratspørsmål, men hverken hun eller jeg har egentlig noe svar på det. For vi driver jo ikke med noen ting. Jeg har disse infeksjonene jeg ikke blir ferdig med, og Beate får små epileptiske anfall så å si hver dag.

Og nå er det høst, og høsten er selve storhetstiden for planer, for kalendre og nye prosjekter: Herfra og til jul gjør jeg dette. Og dermed er det også en rar tid for alle som ikke helt kan legge sånne planer. Alt mulig kan skje mellom herfra og jul, tenker jeg og Beate, fine ting, fæle ting, hvem vet? Det er ikke noe vi kan kontrollere.