I arbeidsværelset til Roald Amundsen i andre etasje i hans hjem Uranienborg henger et kart over Arktis med en håndtegnet blyantstrek tvers over Polhavet. I mange år drømte Amundsen om å krysse havet og slik komme så nær Nordpolen som mulig. Men han visste at det var – og er – ekstremt farlig.

– Ja, Nordpolen er livsfarlig, sier polfarer Børge Ousland i andre episode av A-magasinets podkast Frosne Erobringer.

– Det jeg var mest redd for, er ikke isbjørn og storm. Men å gå gjennom isen og ikke klare å komme opp.

I denne episoden av Frosne Erobringer tar journalist Kari Slaatsveen og programleder Anders Bache oss med ut på det iskalde Polhavet, der Fridtjof Nansens Fram lå skrudd fast i årevis, og der den svenske ingeniøren Salomon August Andrée i 1896 ville drive over i en luftballong. Nansen vendte hjem som en helt etter tre år, Andrée kom hjem i en kiste etter 33 år.

Fakta: Frosne Erobringer En podkastserie i fem episoder som publiseres påsken 2019. Episode 1: Svik og bedrageri, om polarhistoriens juksemakere. Episode 2: Triumf og tragedie, om den farlige drømmen om Polhavet. Episode 3: Brannen i Bettys hus, om det mystiske dødsfallet på Amundsens eiendom. Episode 4: Den deprimerte polarhelten Episode 5: Den perfekte avskjed. Frosne Erobringer er produsert av Filt i samarbeid med Follo museum for A-magasinet.

Bitt av polarbasillen

De fleste dødsulykkene i polarhistorien har vært på Nordpolen. Hva får mennesker til å utsette seg for så store farer? Kanskje er det så enkelt som at de er bitt av polarbasillen.

Slik også programleder og arkeolog Anders Bache er. Også han drømmer om å krysse Polhavet. Hvis han tør.

– Å legge ut på tur over Polhavet er noe av det farligste du kan begi seg ut – for da beveger du deg på et islagt hav. Isen beveger seg hele tiden, og havet er 4000 meter dypt, sier Bache i podkasten. - Det minste feilskjær kan bety den sikre død.

I Amundsens stue henger også et flagg. Det er fra ekspedisjonen med luftskipet Norge i 1926. Roald Amundsen ledet den første ekspedisjonen som klarte å fly over Polhavet, og den 12. mai 1926 kl. 2.20 passerte skipet den geografiske nordpol.

