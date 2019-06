Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg er en mann i slutten av 40-årene som lever i et ekteskap hvor seksualiteten mer eller mindre har opphørt. De senere årene har vi hatt sex et par-tre ganger i året – i beste fall, og jeg har vanskelig for å se for meg at vi kommer til å bli mer lidenskapelige sammen i fremtiden. Det er mer sannsynlig at sexlivet forsvinner helt. For det er bare jeg som tar initiativ, og hvis jeg ikke gjør det, skjer det heller ikke noe. Og jeg merker at også min lyst har forsvunnet mer og mer, og på et eller annet tidspunkt så vil jeg nok gi helt opp.