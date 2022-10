A-magasinet Siste ord Klompen i hæsjen Alle har en bilopphøgger på Gjøvik.

26. okt. 2022 10:56 Sist oppdatert 53 minutter siden

Nedover Åkebergveien ruslet åtte middelaldrende menn fra Toten. De var i løftet stemning og småbrisne etter et vorspiel med allsang, øl og Grandiosa i Håkons gate på Tøyen. Et par av dem gikk likevel litt med «klompen i hæsjen», som det heter på Vazelina-språk. For nede i sentrum skulle høggerne si takk for seg etter 42 år.

Jada, jeg vet. Denne mimringen kommer noen uker for sent. De storslagne avskjedskonsertene med tre ganger ti tusen publikummere i Oslo Spektrum ble holdt den første helgen i oktober, ikke denne siste. Men forsinkelsen blir blåbær mot koronaen som fikk utsatt konsertene med to hele år. Dessuten er ikke Vazelina oppløst. De har bare sluttet å spille, sier sjefen Eldar Vågan.