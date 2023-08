A-magasinet Siste ord Christine Koht: - LANGE TANKER NÅ!

Det er så lett for oss mennesker å ha sterke meninger om ting vi ikke vet mye om.

Husker du da det ble et folkekrav å få tilbake banansjokoladen i Twistposen? 30.000 mennesker skrev under på Facebook-oppropet Vi som elsker banansjokolade, og giganten Freia måtte bare bøye seg. Hurra! Folket vant!

Alle elsker den historien, jeg også. Og nå har jeg et like brennende krav som banansjokoladeelskerne. Hei, NRK, mediegigant og folkeeie: Gi oss tilbake Verdibørsen i all sin prakt! Vi som elsker Verdibørsen finner oss ikke i at den blir vingeklippet!