Vinskolen: Dobbel glede

Jeg ville skrive om drikke som var lett å ta med på høstferie. Sjefen insisterte på rimelige viner. Så nå venter verdens herligste kompromiss på deg.

26. sep. 2022 16:59 Sist oppdatert 26. september 2022

Livet har det med å ta noen uventede vendinger.

Egentlig er det ikke plass til husdyr i min hverdag. Men plutselig var det en fuktig snute som brått trengte et nytt, midlertidig hjem. Jeg vet ikke om du noensinne har fortapt deg i de isblå øynene til en alaska husky, men jeg kan fortelle deg: Det er komplett umulig å si nei til et sånt blikk.

Så denne høstferien har jeg ikke booket et eneste hotellrom. Storbyferien ble avlyst. Nå venter en fjellhytte og Fjällräven-bukser med lommene fulle av godbiter, refleksvest, line og hundeposer. Det sier seg selv at jeg har hendene fulle, om jeg ikke skal slepe på tunge vinflasker i tillegg. Min motivasjon for å finne drikke i praktisk lettvektsforpakninger har aldri vært større.

Men klarer vi det uten å kompromisse på smaken? Det spørsmålet får jeg ganske ofte. Så la oss starte med litt teori om emballasje, kvalitet og smak.

Vektproblemet

Glass er fenomenalt til lagring og oppbevaring av vin, men utslippene ved å transportere tunge glassflasker kloden rundt, er betydelige. Legg til frakt og energien resirkulering krever, hvis slike ordninger overhodet finnes i landet konsumenten bor. Glassflasker er en klimaversting i Vinmonopolets miljøregnskap. Husker du den gangen folk var litt flaue for å kjøpe pappvin? Da det var ansett som harry? Alkosaft på pose, liksom? Sånn er det ikke lenger.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.