Et nytt kapittel

For å forstå fremtidens viner, er det ett land som gjelder: England.

I starten kjennes det som rastløshet. Så vokser følelsen til frustrasjon. Jeg må ut. Eller – egentlig vil jeg inn. Inn dit tingene skjer. Og hvor er det? England! Verdens aller mest spennende vinland akkurat nå. Så familien har pakket sakene og begitt seg ut på et seks uker langt eventyr.

Vi skal tråle vinmarker og regioner som viser særlig potensial. Ikke bare står vi i startgropen for England som en betydelig vinnasjon. Jeg tror at selve nøkkelen til å forstå fremtidens viner, ligger her.

Vil du bli med meg på ferden? For det som skjer her nå, er historisk og betydningsfullt.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.