Gåsehud: Byrådsleder Raymond Johansen sover godt – uansett hva som venter ham

Gjennom åtte år som byrådsleder har Raymond Johansen hatt sin skjerv av emosjonelle menneskemøter.

Vis mer

– Jeg fikk senest gåsehud da jeg var med og åpnet demenslandsbyen Dronning Ingrids hageby oppe på Tøyen. Det blir flere og flere eldre i Oslo, og derfor øker også antallet mennesker med kognitiv svikt. Der var det en kar, ikke veldig gammel, som sang «You’ll Never Walk Alone», og jeg var både på gråten og fikk gåsehud, selv om det var 28 grader og sol. Han sang helt feilfritt, og jeg tenkte over det dype alvoret bak teksten, ikke minst for ham.

– Du er lettrørt?