A-magasinet Sex and the City 25 år etter «Sex og singelliv»: Disse klærne er fortsatt trendy Her er ti grunner til at «Sex og singelliv» er aktuell i dag. Og fem ting du har gått glipp av hvis du trodde det var en overfladisk serie om mote.

23.06.2023 06:16

Det er selvfølgelig breialt å si «I like my money right where I can see it: Hanging in my closet.» Men Carrie Bradshaw, seriens moteløve nummer én, kom unna med det. Garderoben hennes (men også de andre tre damenes) er kopiert utallige ganger siden den første episoden av «Sex og singelliv» kom i 1998.

Nå i juni feirer serien 25-årsbursdag og slipper sin andre sesong av oppfølgeren «And just like that».