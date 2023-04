A-magasinet Siste ord Sånn i saksehøyde Lyst til å bli en kløpper på smaltalk? Les og lær.

20.04.2023 09:24

Jeg har fått meg kjæreste. Takk. Takk! Det holder nå. Det er nemlig nok av utfordringer som dukker opp når en plutselig er to om ting. Jeg er temmelig sikker på at hun synes jeg dusjer for lenge. Greit nok. Hun roter jo litt. Slikt kan en leve med. Men det er noen potensielt utfordrende ritualer som må gjennomføres. Og det snart.

La oss gå rett på sak: Min kjære må jo få møte familien. Eller rettere sagt: Familien må få møte henne. Helst skal det skje på en skånsom måte, for jeg vil jo ikke skremme henne vekk (kjæresten min, familien blir jeg uansett ikke kvitt). Min mor er først ut. Direkte vondt kan det bli. Og her kommer vi til sakens kjerne.