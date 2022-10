A-magasinet Matskolen Matskolen: Spis mer kake!

Om ikke for annet, så for helsens skyld.

I går 11:16

Høstluften fylles med råd om hva vi skal spise for å holde oss friske. Min oppgave er å sørge for at det smaker godt. Nå har jeg samlet et knippe gode råd, blandet dem sammen og laget kaker av dem.

«Få i deg lokal frukt i sesong.» Selvfølgelig. Ingen er uenig i at C-vitaminer er et våpen mot virus og sånn. Jeg velger epler som hovedråvare. «Spis mer nøtter, der er det masse fettsyrer som er bra for deg.» Jeg noterer meg det. «Sukker er alltid usunt.» OK. «Egg er naturens egen vitaminpille og har alt kroppen trenger, bortsett fra C-vitamin.» Perfekt. Egg er glimrende til kake, og C-vitaminene har jeg ordnet.

«Hvetemel kan være tungt for magen.» Mottatt. «Smøret er friskmeldt. Meierismør er fullt av viktige næringsstoffer og bør spises mer.» Topp. «Honning er naturens naturlige medisin, dreper bakterier, styrker hjertet og gir deg bra syn.» Jeg elsker honning og kjøper mengder av det når jeg kommer over den gode, rå, upasteuriserte varianten. «Man må ha antioksidanter», kommer til stadighet, og jeg legger til i parentes: blåbær.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.