Vinskolen: Der ingen skulle tru

Selv på landets minste vinmonopol kan du finne glitrende viner.

3. nov. 2022 07:43 Sist oppdatert i dag 14:27

Underdogs! Jeg er svak for dem. Alle skjønner at Vinmonopolet på Aker brygge, som er landets største, har et godt utvalg. Valentinlyst i Trondheim. Valkendorfsgaten i Bergen, som kalles «Valken» blant venner. Men nylig besøkte jeg det bitte lille polet på Ringebu. Kategori 2 betyr at det er blant de aller minste vi har. Da er utvalget ofte preget av bestselgere, som Captain Morgans Rum og Falling Feather.

Så forventningene mine var lave. Men jeg tok så feil! Målet var å finne viner til lam. Jeg fant faktisk så mange at det måtte bli en spalte av det. Så mine damer og herrer: Her kommer supre lammeviner som du finner i hyllene på Ringebu, og på andre små pol.

Først noen ord om lam

Som du jo vet, har kjøttet mye smak og kraft. Nettopp det at fettet snor seg rundt muskelfibrene, stiller noen krav til viner som matcher bra. De bør ha en konsentrert smak av bær. Du vet den tørre følelsen du kan kjenne i munnen etter en slurk rødvin? Sånt er bra til lam. I møtet mellom vin og kjøtt vil tørrheten kjennes mildere, og smaken av bær øker.

Foretrekker du hvitviner til høstens kanskje aller beste råvare? Da er det bra om den har friskhet som liksom reiser seg i ganen. Også hvitviner kan gi en litt tørrende følelse i munnen etterpå. Munnfølelsen kan nærmest minne om salt. Husk også det jeg sa om konsentrert smak. Hvitvin til lam er med andre ord ikke nødvendigvis den samme som den du smånipper til i sofaen.

Bordeaux og Rioja

Klassiske vinområder lager ofte viner som passer best til mat. Og for en hitparade jeg har funnet frem til deg nå! For tror du ikke polet på Ringebu har et overraskende bra utvalg av Bordeaux-viner?

I hyllene står både viner med alder og rimeligere viner. Jeg valgte en jeg liker å tenke på som «Hverdags-Bordeaux». Vinene kjennetegnes ved en smak av solbær og urter.

Øverst i glasset kan du kjenne en annen duft, en som mange synes er vanskelig å plassere. «Kjølig og ikke-levende» er den beste måten jeg klarer å beskrive det på. Blyantspiss er ordet vinanmeldere oftest bruker for å forklare duften.

Hvis du ikke aner hva jeg snakker om nå, bør du teste rødvin fra Bordeaux først som sist. Vinene er jo blitt klassikere, nettopp fordi de har gitt velbehag og mening for stadig nye generasjoner vinelskere. Du kan være blant dem.

Et par viner fra Libanon måtte også med. Jeg har valgt to ulike prisklasser, så kan du plukke ut fra eget budsjett. En erkeklassisk Rioja med alder fant jeg også. Den har mange fellestrekk med Bordeaux. Blanding av druer, lagringsevne og høy kompatibilitet med mat.

Overraskende mye bra

Vanligvis har små pol et langt bedre utvalg av rødvin enn hvitvin. Derfor var jeg overrasket da jeg fant flere perler på Ringebu. Jeg plukket med meg en Chablis med alder og en riesling på boks, i tilfelle du vil dele med flere. Fellesnevneren her er en syrlighet du kan kjenne gjennom hele smakskurven. Jeg liker å tenke på den som en slags ryggrad.

Så er spørsmålet: Vil du ha ung eller eldre vin? Foretrekker du at det smaker mest av frukt, eller liker du at vinen har utviklet andre lag, lag som kan minne om skjell, salt, nøtter eller hav? God helg, alle sammen! Og særlig til dere på Ringebu.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.