En tirsdag ettermiddag i februar i år satt Petter Schanke Olsen med datamaskinen på spisebordet hjemme i Trondheim, klar til å trykke på knappen som skulle sparke i gang 30 skjebnesvangre dager. I over et år hadde han forberedt seg. Nå hadde Schanke Olsen tatt seg fri fra produksjonsselskapet han ledet og fortalt kona at hun de neste dagene ville ha en mentalt fraværende ektemann.