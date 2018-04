Til daglig styrer han kjøkkenet på restaurant Vaaghals i Oslo. Han satser på kortreist mat, kombinerer innovasjon og tradisjon og har et bakkemannskap rundt seg hvor det knapt finnes et menneske over 30.

– Det er så herlig å jobbe med unge folk, sier Christer Rødseth, – de er så på, så motiverte og hele tiden i utvikling.