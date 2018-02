– Jeg flyttet til Oslo fra barndomshjemmet i Oppegård i 2012. Det var et naturlig steg å ta for å fortsette idrettskarrièren, selv om jeg ikke er en «by-person». Jeg har bodd på Sagene i fem år, det er og blir favoritt-bydelen. Her er det stille og rolig, kort vei til naturen og alt jeg trenger, er innen gangavstand.

At jeg bor fem minutter unna Voldsløkka, er et stort pluss! Da jeg var aktiv idrettsutøver, gikk mye av tiden med til å trene på snowboard – og fryktelig mye tid på opptrening etter skader. Derfor nyter jeg at jeg nå har muligheten til å teste andre idretter om vinteren. Jeg jobber blant annet med å bli glad i å gå langrenn.