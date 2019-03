Vi ga opp å bruke bilen. En ting var tiden det tok bare å skrape rutene fri for is og snø. Brøytekantene var det virkelige problemet. Jeg ga meg i kast med dem flere ganger. Forsøkte å motivere meg selv med at snømåkingen var mer effektiv enn gruppetimene på Sats uansett. Men det var ikke nok. Selv med fri veibane fikk ikke hjulene tak. Sporene i gaten var frosset til is. Og det var på en av disse dagene jeg fikk inspirasjon til å skrive denne ukens vinspalte.

Dere som bejubler «den kalde, fine tida» kan ta dere en bolle. Jeg har samlet et knippe viner som løfter meg opp og frem til bar asfalt, spirende liv og sol som forsiktig tar tak.