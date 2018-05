Husker du hvordan det var å være ung? Troen på alt du skal gjøre, oppleve og oppnå. Bruset fra vissheten om at det du har å bidra med, er bra – nei, ikke bare bra – unikt. Du tenker tanker så originale at ingen noen gang kan ha tenkt dem før. Setningene dine flyter ut av deg med det du opplever som en hamsunsk melodi. Et opplagt litterært talent, det ser vel alle, til tross for din unge alder.

Selvfølgelig skal du bli forfatter.