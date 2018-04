Jeg oppdaget Dan Carlins hyperpopulære podkast Hardcore History for noen år siden, da jeg jobbet med annen verdenskrig. Gjennom mer enn fem og en halv time tar Dan (og han er en sånn uformell amerikaner at man føler seg på fornavn med ham etter noen episoder) for seg den vanvittige krigen på østfronten – fra Operasjon Barbarossas åpning til Berlins fall fire år senere. Ghost of the Ostfront er strålende folkeopplysning for dem som tror D-dagen og Battle of Britain var krigens viktigste hendelser.

Det briljante med Hardcore History er hvordan han klarer å knytte sammen historiens små og store spørsmål på en måte som gjør det relevant for folk av i dag. Gjennom episodene viser Carlin både hvordan mennesker før oss har tenkt grunnleggende annerledes – og hvor like vi er. Når vi hører ham fortelle, forstår vi litt mer av hvordan det føles å sulte ihjel i Stalingrads vinterkulde.