Jeg har tre barn med min mann. Allerede før førstemann ble født, hadde jeg en murrende følelse av at denne mannen kanskje ikke var den rette for meg. Etter at forelskelsen la seg, gikk det gradvis opp for meg at vi er svært forskjellige. Hvordan vi kommuniserer og takler hverdagen, hvordan vi ønsker å organisere livene våre og omgås i det daglige, er ganske forskjellig, i tillegg til interesser, humor og andre mer overfladiske ting. Han er dessuten ganske dramatisk av seg og blir lett sint og lei seg. Jeg er helt motsatt, kanskje til og med litt for stoisk.