A-magasinet Godt brukt Boots og begeistring

Ole Torps grønne cowboystøvler er perfekte til å knuse innpåslitne kakerlakker.

I går 14:51

Ole Torp (70) Hvem: Frilansjournalist. Kjent programleder fra NRK.

Hva: Et par spesialsydde cowboystøvler fra Texas.

Jeg har mange cowboystøvler, mer enn tjue par, men akkurat disse betyr noe spesielt. De er i kalveskinn, brune i bunnen, med grønne, trekvart høye støvleskaft. Foran på skaftene er det innsydd norske flagg med riktige proporsjoner og farger. I tillegg mine initialer, OT.

De har halvhøy ridehæl, som er litt skrå bak, slik at det går fint an å kjøre bil med dem. De er også helt spisse i tåen, perfekt når du skal treffe stigbøylen eller knuse kakerlakker i et hjørne.